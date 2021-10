Uno de los grupos de reggaetón más populares del mundo, el dúo puertorriqueño R.K.M & Ken-Y, volverá a Lima para ofrecer dos conciertos, el domingo 31 de octubre y lunes 1 de noviembre, en el Arena Perú de Surco. La dupla, que se formó en el 2003, regresó a nuestro país luego del reinicio de sus labores pospuestas por la pandemia y nos concedieron una entrevista en la que nos hablan de sus proyectos personales, su trayectoria y que sienten por Perú.

La última vez que estuvieron en el Perú fue en el 2019. Sin imaginar lo que se venía, se despidieron de sus seguidores peruanos. ¿Qué esperan de tu regreso a nuestro país?

Ken-Y. Así es, sin querer, pero gracias a Dios este tema pasó, estamos poquito a poco recuperándonos, espero que también Perú, así como otros países, vaya avanzando y las cosas vayan mejorando. Gracias a Dios tenemos esta oportunidad de regresar nuevamente, con nuestra música, con todo nuestro amor. Siempre es una alegría regresar al Perú y ahí estaremos este 31 gozando de nuestro público nuevamente. Vamos a estar viajando a través del tiempo con todas esas canciones que todos ya conocen.

¿Qué recuerdos tienen de Perú? En nuestro país nunca han dejado de sonar en discotecas y fiestas, lo que hoy en día ha convertido su nombre en el sinónimo indiscutible de reggaetón...

R.K.M. Perú siempre ha sido una país, una plaza, que nos ha abierto los brazos, que siempre ha estado ahí a través de los años. Agradecidos con todos los djs de las discotecas que siempre ponen nuestra música para mantenernos vigentes. Estamos ansiosos de estar con ustedes para poder brindarles este concierto, ya que después de esta pandemia ha pasado mucho tiempo. Extrañamos sentir esa calor humano, ese apoyo del público y yo sé que van a disfrutar todos esos éxitos que el dúo ha hecho.

Durante casi un año y medio el COVID.19 nos encerró en nuestras casas, ¿cómo les ha ido? ¿en qué cosas se enfocaron?

Ken-Y. Durante el encierro hicimos varios lives para la gente, también nos dio la oportunidad de preparar las producciones individuales que tenemos ambos. Gracias a Dios seguimos tocando, seguimos activos en diferentes partes del mundo. Desde que comenzaron a abrir los lugares no hemos parado de tocar gracias a Dios. Ayer regresamos de una gira por Estados Unidos, donde hemos estado en la ciudad de Baltimore, New Jersey, entre otras. Rakim tiene su producción lista, yo también tengo la mía que se llama “Eros”. Seguimos trabajando, tenemos tres formatos, como grupo y separados. Gracias a Dios nos va súper bien y lo que hicimos fue prepararnos para cuando todo empiece y dar lo mejor de nuestra música al público.

¿Cuánto creen que ha cambiado la escena del reggaetón?

Ken-Y. Ha cambiado muchísimo, pero han sido cambios buenos. Ahora hay más opciones en cuanto a los estilos, hay más para escoger. Estoy muy contento porque mientras más estilos hayan, más artistas nacen.

R.K.M. De mi parte, como ya saben, lancé un tema que se llama “Nuestra casa”, lo pueden ver en las plataformas digitales, ahora en octubre voy a estar lanzando un video para las plataformas que se llama “Sacúdelo”. Y con respecto a los cambios que han habido, también van a verlos en este servidor y también con KEN-Y, sin salirnos de nuestra esencia que es el romanticismo al que el público está acostumbrado, pero estamos dando esta evolución, estos sonidos que prenden en estos momentos, así que tienen que estar pendientes al disco de “Diferente” y disco de “Eros”. Lo que hay es buena música.

En la actualidad hay muchas figuras que destacan en el mundo urbano, ¿hay algún cantante en particular con quien les gustaría realizar una colaboración?

Ken-Y. Claro, con todos. Aunque a mí, en lo particular, me gustaría grabar con Karol G, primero porque es una mujer muy versátil, hace de todo, reggaeton romántico, perreo, canta baladas, etc. También sería un placer trabajar con Maluma, J Balvin, gente así de dura.

R.K.M. A lo largo de nuestras carreras hemos hecho muchas colaboraciones. Hasta el 2013 yo tuve la oportunidad de hacer un tema junto a Maluma, “Mujer peligrosa”. El estilo de J Balvin es diferente, nos encantaría trabajar con Karol G, una de las que está comandando en la música urbana. Sería espectacular. Siempre nosotros estamos dispuestos a colaborar con todos los artistas que quieran hacer buena música.

“Igual que ayer”, “Tonta”, “Zum Zum”, “Un sueño”, “Te regalo amores”, “Una noche más”, entre otros, son algunos de los temas que sonarán en Arena Perú de Surco (costado del Jockey Plaza). Las entradas se venderán en Teleticket.





