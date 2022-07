La batalla legal que viene enfrentando Rodrigo Cuba y Melissa Paredes por la custodia de su hija viene dando mucho qué hablar, motivo por el que esta vez Valeria Florez y Andrea Arana, conductoras del programa “Un día en el mall”, se mostraron en contra del presunto ataque que habría tenido el padre del futbolista contra la expresentadora de “América Hoy”.

Por su parte, la excandidata al Miss Perú arremetió contra el pelotero por no ponerle un alto a su padre con todos los calificativos que estaría teniendo contra la mamá de su hija.

“El Señor se ha dado a conocer, ha hecho justicia, el malvado queda preso en la trampa tendida por él mismo”, acotó Jorge Cuba en sus redes sociales. “Estaría diciendo que Melissa ha quedado atrapada en la situación que ella misma querría sembrar, que era meter preso a Rodrigo Cuba... Claro, esto en palabras de don Gato porque no sabemos si Melissa a propósito quería meter preso a Rodrigo”, comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la modelo señaló no entender las razones por las que Rodrigo Cuba no silencia a su padre en un tema que solo le pertenece a dos partes.

“No entiendo cómo Rodrigo no le pone el parche a su papá y le dice ‘ya basta’. Él no es un personaje público, así que se abstenga de estar publicando este tipo de cosas que al final dejan mal parado a su hijo”, expresó bastante indignada.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO