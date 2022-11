Tremenda bomba. Rodrigo González no se calló nada y le respondió fuerte y claro a Dalia Durán, quien criticó al programa “Amor y Fuego” por haber entrevistado a John Kelvin, dejando entrever que el espacio de Willax TV habría respaldado al cumbiambero.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ aseguró que jamás defendió al cantante y que incluso hasta lo encararon por los delitos de agresión física, psicológica y sexual en agravio de la cubana.

“¿Qué faltó que le preguntemos? ¿Qué faltó que le digamos? Quieres que fusilemos al invitado, que hagamos lo que no has hecho en este tiempo. Ni Gigi ni yo en ningún momento nos mostramos a favor de él, es más, me molestaba más que a ti tenerlo en frente”, comenzó diciendo.

Por otra parte, González sorprendió a propios y extraños al revelar que John Kelvin quiso ofrecerle regalos tras terminar la entrevista, pero él se negó tajantemente.

“Tanto es así, que cuando terminó el show, me ofreció regalarme los bolsos, maletines y todo lo que habían hecho, a lo que me negué y me dijo que lo hicieron los internos. Sí, mándale, saludos a los internos, le dije, pero yo no voy a andar por la vida con un maletín que tiene tus iniciales porque no me sentiría orgulloso. Gracias, pero aprovéchalo y véndelo”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR