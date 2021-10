Durante el programa “Amor y fuego” del viernes 30 de octubre, Rodrigo González arremetió contra Melissa Paredes por llamar “expresidiario” al exviceministro Jorge Cuba, padre de su esposo Rodrigo Cuba.

El popular ‘Peluchín’ indicó que no había razón para que Melissa Paredes involucre a su aun suegro: “Como si no tuviese suficiente la familia a la que dices cuidar, salvaguardar, proteger, le lanzas un sablazo al abuelo, ahora involucras a la familia y metes al abuelo”.

En ese sentido, Rodrigo González señaló que entiende la posición que Jorge Cuba tuvo contra Melissa Paredes: “ahora entendemos por qué la familia nunca te quiso, la familia nunca se equivoca, la familia no se equivoca, los padres saben lo que es mejor o no para sus hijos, por algo nunca fuiste bienvenida ahí”.

El conductor de “Amor y fuego” no dudó en recordarle a Melissa Paredes que Jorge Cuba es el abuelo de su hija: “Esa manera, ese veneno guardado que no te mides, que no te cortas ni un poquito porque se trate del abuelo de tu hija”.

“Además no viene al caso, el problema es de ustedes, la ‘saca vueltera’ eres tú, entonces ¿qué tienes ahora que meter encima al abuelo y meterle lodo a toda la familia? ¡Ten un poco de pudor!”, expresó Rodrigo González.

Willax - Rodrigo González sobre Melissa Paredes - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR