Este viernes 29 de octubre, Rodrigo González criticó a Melissa Paredes por afirmar que Rodrigo ‘Gato’ Cuba está obsesionado con ella y no acepta que ya no son pareja.

“Hoy con la ayuda de los discípulas de la ‘farisela’ (Gisela Valcárcel) lo ha puesto como un maltratador”, comentó Rodrigo González muy indignado.

Según el conductor, Melissa Paredes no estaría tomando las decisiones correctas: “Yo creo que por el hecho de no saber manejar la situación y no reconocer el adulterio, la infidelidad, se enreda junto con su abogada”.

“Dice que está obsesionado con ella (...) esto ya colinda con lo maquiavélico, pero además es como que piensa que todos estamos bajos de ácido fólico, que no nos irriga bien la cabeza o algo”, manifestó Rodrigo González.

El conductor reiteró que Melissa Paredes se hundió más con esta declaración: “No entiendo cómo Melissa puede poner esas excusas con la ayuda de la ‘fariselita’ (Ethel Pozo), con la ayuda de la Zanetti disfrazada de la Morticia, con la ayuda de la abogada que no sabía ya cómo ayudarla y lanzarle un salvavidas”.

Rodrigo González se burla de Melissa Paredes - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

