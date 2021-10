Rodrigo González inició su programa opinando sobre las últimas declaraciones dadas por Melissa Paredes, luego de que Rodrigo Cuba la denunciara por abandono de hogar.

En América Hoy, la actriz Melissa Paredes aseguró que fue víctima de violencia psicológica en los últimos días de convivencia con Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Este viernes 29 de octubre, afirmó que el futbolista la insultó y le cobró reiteradamente para pagar los servicios.

Al respecto, Rodrigo González comentó: “Resulta que tenían una bombaza, una material revelador: el recibo de la luz. Si tu marido te cobra el Netflix, denúncialo por maltrato”.

Por otro lado, el conductor de “Amor y Fuego” opinó sobre la ausencia de Janet Barboza y sobre cómo abordó el tema la producción de “América Hoy”.

“Le dijeron a la Retoquitos chau el 29, no va más y adivinen a quién llevaron. Celebrando el día de las Brujas llevaron a Mariella Zanetti, subrealista (...) La Ethel no se disfrazó para que no le hagan memes y la abogada de Melissa bien regia, había acabado de ir a la peluquería, ella quería robarse el show. Le ponía unas caras a la Melissa como queriendo que se calle”.

