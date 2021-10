La actriz Melissa Paredes aseguró que fue víctima de violencia psicológica en los últimos días de convivencia con Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Este viernes 29 de octubre, afirmó que el futbolista la insultó y le cobró reiteradamente para pagar los servicios.

“Yo tomo la decisión de irme cuando empiezan los gritos, cuando empiezan los insultos, cuando empieza el maltrato psicológico, cuando empieza el ‘tienes que pagarme, ya, deposítame el internet’, de una mala manera delante de mi hija. Ahí yo digo no más, se acabó, me voy”, manifestó Melissa Paredes.

“A mí me indigna muchísimo, ya es la segunda vez que me hace lo mismo y me quiere dejar mal parada frente a todo el mundo”, dijo la actriz.

Según la abogada, Melissa Paredes le dijo: “Él ya me está maltratando, le preocupa mucho que yo pague los servicios, que me vaya a ir de la casa sin pagar las cosas”.

“En este caso hubo violencia psicológica, el señor estaba muy preocupado por el pago de los servicios mas no por el paradero de la niña en ese momento, por eso es que ella pone a su hija a buen recaudo y se retira de la casa”, señaló la abogada de Melissa Paredes.

Fuente: América Televisión

