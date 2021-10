Este viernes 28 de octubre, el conductor Rodrigo González realizó un live en Instagram mientras Melissa Paredes daba sus declaraciones tras la denuncia por abandono de hogar realizada por Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

En la transmisión en vivo, Rodrigo González desestimó el audio que Melissa Paredes mostró en el programa “América hoy”: “Este es el audio mega revelador, ah, con esto va a cambiar el concepto de todo lo que teníamos pensando hasta el momento”.

“O sea, ella le dice que se quiere ir de la casa y él le responde que quiere pagar la luz, vaya audio revelador”, se burló Rodrigo González. “¡No revela nada, oye! ¡No revela nada!”, expresó.

Asimismo, el conductor cuestionó que Melissa Paredes haya señalado que es una “bajeza” que Rodrigo Cuba la haya denunciado: “No es bajeza, tú estás casada, no están separados oficialmente, dos correos no dicen nada y esto se llama adulterio dentro de matrimonio, tanto de mujer hacia hombre como de hombre hacia mujer”.

“Mientras más habla, más se arruina. La conclusión hasta ahora es que el ‘Gato’ es cachudo, es mantenido, es obsesivo y ella le dijo que ya no lo amaba, entonces como le dijo que ya no lo amaba, no entiende su sorpresa”, manifestó el conductor de “Amor y fuego”.

Melissa Paredes es una cínica, según Rodrigo González

Durante el live, Rodrigo González afirmó su prueba es “un audio revelador que no revela nada”: “Revela lo cínica que es, nada más, revela lo desesperada que está para tratar de echarle la culpa y no revela absolutamente nada más que eso”.

“Cada vez que sale se hunde más, cada vez que habla se hunde más, intenta hundirlo a él y se hunde sola (...) Esa no tiene sangre en la cara, de verdad, solo revela que no paga la luz, ese audio solo revela que no paga la luz”, señaló.

“¿Tan difícil es decir me equivoqué? Es verdad, eso es todo lo que tendría que decir”, concluyó el conductor.

