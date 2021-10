La actriz Melissa Paredes arremetió contra su esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, y aseguró que está obsesionado con ella. En diálogo con el programa “América hoy” este viernes 29 de octubre, lo acusó de importarle más los bienes y el dinero que su propia hija.

Según Melissa Paredes, una de las razones por las que Rodrigo Cuba la habría denunciado por abandono de hogar es por el tema material: “al señor lo único que le interesa es lo material porque ni siquiera le preocupa su hija, cuando digo que me la voy a llevar ni siquiera pregunta dónde, dónde te la vas a llevar, dónde vas a estar, no le interesa, solo le interesa que pague la luz”.

Asimismo, aseguró que Rodrigo Cuba todavía no acepta que su matrimonio terminó: “No acepta y nunca aceptó y hasta el día que yo me he retirado el día de ayer, que yo ya no era su esposa, ya no era su mujer, ya no estábamos juntos. ¡Está obsesionado conmigo!”.

Incluso, Melissa Paredes afirmó que el futbolista habría intentado retomar el matrimonio tras el ampay con su bailarín:

“Yo después del ampay le dije: Rodrigo, entiende, yo no voy a volver contigo, ¿no te queda claro lo que conversamos? Terminamos, ahora hay un ampay y ¿aún así quieres continuar conmigo? No quiero, no puedo, pero él no me escucha, para él no existe eso, me obvia”, manifestó.

“Lo que yo piense y lo que yo sienta como mujer, para él no vale”, sentenció la actriz.

Fuente: América Televisión

