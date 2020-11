Rodrigo González y Gigi Mitre no perdieron la oportunidad de mandarle un mensaje a Olenka Cuba luego que ampayaron a Leonard León en presunto estado de ebriedad y con otra mujer en un bar de Pucallpa.

Tras las imágenes emitidas por el programa “Amor y fuego” de Willax TV, Rodrigo González afirmó que la mujer del ampay no era la madre de su hija.

“No es Olenka. Leonard estaba tan en otra, pero tan en otra, que no se enteró que de afuera se veía lo que pasaba adentro”, contó “Peluchín”.

“Yo quiero saber qué dirá Olenka”, dijo Gigi Mitre con curiosidad.

“Olenka, si quieres el material te lo paso con todo mi amor”, bromeó Rodrigo González.

Asimismo, el conductor recordó a la jovencita que ella se compró pleitos con otras personas por confiar ciegamente en Leonard León: “Tanto que lo defendías, Olenka. Te dije, yo te dije, no avales. Desde la época que le dio el COVID tú salías y le disparabas a todo el mundo y te metías en los problemas que nadie te llamaba, disparabas a la ex. Ahora mírate, mira cómo está, mira con quién está. Porque esa no eres tú ¿no?”.

Rodrigo González le manda mensaje a Olenka Cuba tras ampay de Leonard León - diario ojo

