El exconductor de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, se pronunció luego de que el cantante Leonard León pidiera un documento que le certifique que está bien y ya no tienen coronavirus o covid-19.

Tras haber superado el coronavirus, el cantante de cumbia, Leonard León le dijo al Comercio: "“Ya no tengo Coronavirus, hace cinco días me dieron de alta por teléfono, pero estoy esperando que me den el alta por escrito, pues lo necesito ya que soy un personaje público, y la gente no me va a creer si lo digo así por así, porque he recibido amenazas y en el condominio donde vivo hay mucho miedo, quiero ser prudente y tener un documento que asegure que ya estoy bien”.

Ante estas declaraciones, Rodrigo González “Peluchín” no pudo evitar pronunciarse y arremetió contra él. “El desubicado, irresponsable y desconsiderado este después de lo que hizo. Lo único que va conseguir es su certificado de defunción artística”, acotó.

Recordemos que Leonard León se contagió de coronavirus tras viajar a Italia. Él llegó muy mal y de frente procedió a hacer su cuarentena.

