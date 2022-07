Sin filtro alguno. Rodrigo González no dudó en arremeter contra Ethel Pozo, quien en los últimos días se ha mostrado bastante incómoda por divulgarse que ella estaría gastando cerca de 150 mil dólares en su boda con Julián Alexander.

Y es que el popular ‘Peluchín’ señaló que dicha fuerte cantidad de dinero que estará no estaría alejada de la realidad que vive actualmente la hija de Gisela Valcárcel.

“Resulta que la Fariselita, que es dueña de la mitad de la programación, junto con la madre claro está, que es su única heredera... Ahora dice que si tuviera ese dinero le daría educación a sus hijas, pero eso no es algo fuera de la realidad que ella intenta disimular. Sus hijas están en uno de los colegios más caros de Lima”, comenzó diciendo en su programa ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, el polémico presentador se burló de las declaraciones de Ethel, pues asegura que la conductora de ‘América Hoy’ gana “millones” de manera anual.

“Ganando lo que ganan al año, no hay que salir a ostentar, claramente, pero no hagan quedar como que los que comentamos sobre eso somos unos mentirosos, cuando de su propia boca salió que necesitaba pedir un préstamo (...) Ella va a hacer todos los pasos de su boda en su show, al mismos estilo de su madre. De que gana millones, gana millones, que se haga la que no, no sabemos...”, agregó.

