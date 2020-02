Tras su ingreso a Esto Es Guerra, María Pía Copello junto a Jazmín Pinedo dejaron entrever quién podría ser el cuarto conductor que ingrese al reality de competencia.

“¿Han anunciado otro conductor no?”, dijio María Pía Copello, para luego pedir la canción “La calle bota fuego” de Bad Bunny y El Alfa, tema característico de Rodrigo González “Peluchín”.

Seguidamente, Jazmín Pinedo dijo: “Sí, la canción es buena. La escucho en mi celular como a diario, sobre todo en Stories”:

Ya en entrevista, María Pía Copello dijo que le gustaría que su amigo Rodrigo González “Peluchín” ingrese como conductor a Esto Es Guerra. “Hay no sé, ojalá. A mí sí me gustaría, en lo particular. Acá la producción decide”.

Jazmin Pinedo y María Pía Copello deslizan ingreso de Peluchín a EEG -DIARIO OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Melissa Klug habla por primera vez tras declaraciones de Doña Charo - Diario ojo

TE PUEDE INTERESAR