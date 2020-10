Rodrigo González no dudó en opinar de la llegada a Lima de Nicola Porcella, quien dejó México tras culminar la primera temporada de “Guerreros 2020”. El conductor de “Amor y Fuego” dijo que el chico realitie recibió la atención de una estrella de la talla de Luis Miguel, pues le dieron las facilidades para salir rápido del aeropuerto Jorge Chávez.

“Llegó Nicola a Lima y tenemos las imágenes exclusivas. Fuimos los únicos que estuvimos ahí”, dijo al inicio del programa. Seguidamente Gigi Mitre le replicó: “Y seguro causó alboroto”. “No, mi amor, que va ser”, sostuvo el conductor de TV.

Fue entonces que “Peluchín" se extrañó de la forma en que llegó al país procedente de México. “Lo sacaron (la policía) no entiendo qué permiso especial tenía, porque tuvo todas las facilidades y permisos. Tuvo una salida (extraña) porque parecía que llegaba un artista como el sol de México (por Luis Miguel)”, indicó.

“Pero Luis Miguel, no pues Gigi, Nicola a su lado es un poroto. No entiendo de qué lo cuidaban, le daban tantas facilidades. De repente es un artista exclusivo de Televisa, pero no señores estamos en el Perú, acá no mandan. No sé pero siempre lo paran piloteando a él”, acotó.