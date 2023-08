Rodrigo González sobre regreso de Melissa Paredes a la actuación: “Que bueno que trabaje y que chape”

Rodrigo González decidió tomar unos minutos de su programa ‘Amor y Fuego’ para hablar del regreso de Melissa Paredes a la actuación.

El popular ‘Peluchín’ mencionó que la actriz no sería bienvenida en las producciones de Gisela Valcárcel y Michelle Alexander. “Melissa Paredes no es bienvenida donde Michelle Alexander ni donde las producciones de Gisela, pero ‘Al fondo hay sitio’ no es de Gisela ni de Michelle Alexander”, expresó.

Asimismo, Rodrigo aplaudió la decisión de Melissa al regresar a las pantallas y comparó su situación como la de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, quienes también han enfrentado polémicas, pero han continuado en la televisión.

“ Qué bueno que ella trabaje y que chape ”, expresó el compañero de Gigi Mitre.

TE PUEDE INTERESAR