En el programa “Amor y Fuego”, Rodrigo González compartió la supuesta mala experiencia que habría tenido Víctor Yaipén de Orquesta Candela con el cantante GianMarco.

Peluchín no tomó una posición, pero reconoció que es importante ser agradecidos con los seguidores. “Si tú sabes que si tus discos te lo compran esas personas o si eres presentador, el público se te acerca porque te ve, siempre hay un segundo para que la persona no se vaya desilusionada”.

Pero, posteriormente, Rodrigo González sorprendió al decir que similares rumores viene escuchando desde que GianMarco era presentador en Campaneando.

“Y esos rumores vienen desde hace bastante tiempo, porque yo recuerdo que cuando era presentador de Campaneando, se decía mucho eso. Se decía que GianMarco era en cámara todo tierno, pero detrás nada que ver y lo he escuchado hace mucho tiempo (...) No he dicho que sea soberbio, sino otra persona”, dijo.

Por otro lado, Rodrigo González contó que él sí tuvo una buena experiencia con GianMarco, quien se acercó a su mesa para saludarlos.

“Yo la única vez que me he topado con GianMarco en mi vida es en un restaurante. Yo estaba con mi mamá y él con una persona que no conozco, en una mesa y él se acercó, atravesando todo el restaurante y fue bueno, también tengo que decirlo”.

