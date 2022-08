Rodrigo González sorprendió a propios y extraños al realizar una curiosa publicación en sus redes sociales, luego que criticara fuertemente a Magaly Medina por jactarse de los lujos de tiene y compartirlo con sus seguidores.

Y es que el conductor de “Amor y Fuego” no se calló nada y utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un particular video titulado: “El dinero no va con la elegancia”. ¿Indirecta para su examiga?

En ese sentido, en la misma publicación, aparece Carolina Herrera explicando por qué no se necesita mucho dinero para ser elegante. “No, el dinero no va con la elegancia. A veces ves gente que no tiene dinero pero sabe elegir... Pero hay otros que se cuelgan 4 mil cosas como un árbol y no se ve bien”.

‘Peluchín’ y Gigi tildan de “materialista” a Magaly

Recordemos que en la última edición del programa de espectáculos, el presentador y su compañera Gigi Mitre se mostraron en contra de la ‘Urraca’ por afirmar que le encanta vestirse con prendas exclusivas y costosos, tildándola de “materialista”.

“El que siempre tuvo nada ostenta, es así, y entendemos perfectamente el tema de la superación y lo que tú quieras, pero eso no se ve. Se ve como todo el tiempo está refregando lo que gasto, decirle a Gisela tacaña porque gasta 800 dólares en una cartera que ella tiene para comprarse más”, dijo Gonzalez.

“Ella camufla, maquilla muy bien sus ansias de enseñarle a todo el mundo lo que compra, lo que tiene, lo que gasta, como viaja, cuánto le cuestan las cosas, simplemente diciendo con que ella ha salido adelante. Yo veo muchas personas que salen adelante y no por eso paran todo el tiempo teniendo este tipo de comportamiento o exhibicionismo que ella tanto criticó”, agregó el presentador.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO