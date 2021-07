Romina Gachoy estuvo enlazada con Magaly Medina para explicar las razones que la llevaron a abrir su cuenta de OnlyFans tras conversarlo con su esposo Jean Paul Santa María. Y es que la modelo asegura que, a diferencia de Xoana González, ella no crea contenido explícito para adultos.

“Es un contenido más fuerte, pero todo es artístico. No me muestro en videos haciendo cosas, no llego a eso. Yo hace años atrás me pasó de vivir una situación terrible. Yo estoy sacándole un provecho o un beneficio económico a algo que ya hace muchos años salió”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la uruguaya aseguró que varios seguidores hasta le han propuesto verla personalmente, pero ella no ha aceptado, ni lo hará, porque tiene bien claro sus objetivos.

“Hay muchos seguidores o fans que se mueren por ver a su artista favorito con nada de ropa. Incluso le he dicho a Jean Paul abrimos tu OnlyFans, apoyémonos... Me han escrito para decirme ‘¿saldrías conmigo? ¡No! Tampoco hago contenidos como Xoana. Una cosa para mí es erotismo y otra cosa es la parte sexual, no llego a esos extremos porque yo soy modelo”, manifestó.

