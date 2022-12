Durante las últimas semanas, Xoanna González sorprendió a sus fans al grabar contenido exclusivo para sus suscriptores con Olenka Zimmerman, con quien están compitiendo en ‘OnlyFans’ y la argentina está preparando una nueva compañera.

La argentina decidió brindarle una entrevista al diario ‘El Popular’, donde lanzó la primicia, pero no sin antes, halagar a Olenka Zimmemarn, con quien alborotó a sus fans: “Me encantó. Una diosa. Me sorprendió muchísimo, los seguidores quedaron súper hot”.

Todas las señales apuntan a que su nueva compañera de contenido sería Romina Gachoy, ya que la uruguaya lo anunció hace unas semanas, pero Xoanna González preferiría mantenerlo en secreto: “Ahora que voy para Perú en unos días, tengo una colaboración con otra diosa que también la venían pidiendo mucho”, añadió la argentina.

