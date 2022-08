Ronny García: Su nueva pareja niega golpes y hasta le pide perdón

Nunca Más, el programa de Andrea Llosa, anunció que desenmascarará a Ronny García, ex pareja de Lady Guillén, quien fue agredida física y psicológicamente. Según la promoción, el cantante estaría maltratando a su nueva pareja, Karla Solf, secreto que ella misma le cuenta a un familiar.

Ante el anuncio del programa, Karla Solf salió al frente y desmintió que Ronny García le haya puesto una mano encima. Incluso aseguró que tuvo que decir dicha mentira para que le permitan ver a su hija, pues sus padres no le dejarían ingresar a su casa.

En un primer mensaje, Karla Solf dijo que "le da risa" el programa Nunca Más. "Me da risa como un programa como este con mentiras y engaños sacan este tipo de cosas, y se dice llamar un Programa digno??? Jajajajaja para empezar todo eso fue planeado Para que me dejen ver a mi hija y poder sacar mis cosas, porque en varias oportunidades eh ido a casa de mis padres y no me dejaban ingresar y menos ver a mi hija y ni sacar mis cosas.... y por eso lo más fácil que se ocurrió fue hablar mal de mi ESPOSO porque eso querían escuchar y así poder entrar con engaños a esa casa".

En un segundo mensaje, Karla Solf aseguró ser feliz junto a Ronny García, por lo que pidió a los medios no meterse en su vida. "Mientras gente basura sacan cosas inventadas y tramadas, yo soy feliz a lado del hombre que amo,me jode que gente BASURA GENTE QUE NO TIENE FELICIDAD EN SU VIDA se quiera meter en la mia sin saber lo feliz que soy, quieren arruinar mi felicidad no lo harán (...) Acaso uno no tiene derecho a rehacer su vida?si tanto les gusta meterse en la vida ajena comprense una vida y sean felices, estoy harta que hablen de mi y de mi pareja busquen algo bueno que hacer por la vida, se fijan en la vida de otros pero nose fijan en su propia vida".

Asimismo, le pidió perdón a Ronny García por la supuesta mentira que le habría dicho a su familia con el objetivo de ver a su pequeña. "Acaso todo es karla solf y su pareja Ronny??? ?... y si tengo tengo que pedir perdón es a una sola persona,que es mi pareja . perdón Ronny por haberte metido en mi problema con esa familia lo hice porque no tenía otra idea porque esa gente no me dejaba entrar a ver a mi hija. la penúltima vez que fui a esa casa esa gente me pidió que te haga una denuncia falsa sólo así me dejarían ver a mi hija, es por eso que la ultima vez que fui invente eso para poder ver a mi hija y así logre verla tan solo un momento. Nuevamente te pido disculpas por todo,Sabes que te amo demasiado y jamas haría daño"

