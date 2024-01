Rosa Fuentes reveló en una reciente entrevista que está llevando terapia familiar junto a Paolo Hurtado y sus hijos tras la polémico escándalo de de infidelidad protagonizado por el futbolista con Jossmery Toledo.

En ese sentido, la empresaria resaltó que actualmente solo tiene por objetivo encontrar la paz y tranquilidad en medio de la controversial situación que vivió en 2023 y que fue uno de los casos más sonados en Chollywood.

“ Continuamos en terapia, no solo con él y yo, en conjunto con los niños ” , declaró la empresaria para las cámaras de América Televisión.

Rosa Fuentes estaría en proceso de personas a Paolo Hurtado

Sin embargo, un detalle durante la entrevista fue lo que despertó las alarmas, y es que Rosa Fuentes al ser consultada sobre si es que logró perdonar a Paolo Hurtado por serle infiel durante su tercer embarazo, la empresaria confirmó que está en proceso, pero que llevará su tiempo.

“(¿Lo perdonaste?) Estoy en proceso, es un proceso, no puedes avanzar, no sé cuánto tiempo, no hay límite y el tiempo lo dirá”, sostuvo.

En ese sentido, la aún esposa del futbolista aprovechó para dar un “consejo” a quienes estén pasando una situación similar. “ Siempre he dicho, definitivamente, no seré ni la primera ni la última, yo estoy con mi terapia ”, señaló.