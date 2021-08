La modelo Rosángela Espinoza sorprendió a propios y extraños al describirse de una curiosa forma cuando grababa historias en Instagram.

Todo ocurrió cuando Rosángela Espinoza le contaba a sus seguidores que no podía dormir: “No tengo sueño porque mis sobrinas están conversando, Blaquita y su hermanita, y no me dejan dormir, así que lo que voy a hacer es terminar de ver la serie”, dijo la ‘chica selfie’.

La participante de “Esto es guerra” contó que sus sobrinas estaban “chismeando” en su habitación y advirtió a una de ellas con mostrarla en los videos.

En ese momento, Rosángela Espinoza aseguró que sus sobrinas tenían “suerte” de tenerla como tía.

“Te voy a ponchar, Blanquita (...) qué suerte de ellas tener una tía tan joven y bonita y famosa”, dijo Rosángela Espinoza entre risas.

No aparece en EEG

Desde hace varios días, Rosángela Espinoza no aparece en “Esto es guerra”. La modelo reveló que tanto ella como toda su familia pasaron por pruebas de descarte de COVID-19, en las cuales resultaron negativo.

Pese a eso, Rosángela Espinoza todavía no ha regresado al reality de competencia.

Fuente: Instagram Rosángela Espinoza

