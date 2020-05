A pocas horas del regreso de “Esto es guerra”, Rosángela Espinoza reveló que pasó un complicado momento junto a su madre.

En su cuenta de Instagram, la modelo contó que el viernes estuvo muy preocupada pues su madre, Blanca López, se sentía mal de salud.

“Ya estoy más tranquila, no quise saber nada hoy día. Ayer estuve preocupada por mi mamita que se puso mal, gracias a Dios todo está bien”, contó Rosángela Espinoza en sus historias.

Afortunadamente la madre de Rosángela Espinoza superó este mal momento: “Mi mami está bien, tuvo ansiedad el día de ayer, ya todo está tranquilo y yo también”.

No obstante, Rosángela Espinoza comentó que fue un momento terrible, ya que ella no vive con su mamá y por la cuarentena no podía trasladarse a visitarla.

“Qué horrible sentir eso, de no estar cerca de tu madre, de un ser querido, no se lo deseo a nadie”, dijo la “chica selfie”.

