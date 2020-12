Como se sabe, hace algunos años, Rosángela Espinoza y Carloncho tuvieron una relación sentimental. Y es que el último fin de semana, el conductor de “En boca de todos” decidió pronunciarse sobre las dificultades que habría pasando durante su romance.

Cabe resaltar que la popular ‘Chica selfie’ debutó en la de “Estás en Todas” junto a Ignacio Baladán, y en su presencia se presentó una nota de su expareja hablando de la relación que mantuvieron.

Frente a este hecho, la popular influencer no se calló nada y declaró para las cámaras de “América Espectáculos”, donde comentó que no le incomoda hablar sobre ‘Carloncho’, pues ya es parte de su pasado.

“Tranquilo, no me incomodó para nada. Es un tema del pasado que ya no lo quiero ni tocar (…) Cada uno ya tiene su vida”, dijo la combatiente.

