El encuentro entre Alejandra Baigorria y Said Palao donde se les ve besándose apasionadamente en una reunión por Fiestas Patrias, ha sacado chispas en todos los medios y redes sociales. Y es que esta vez, quien quiso ponerse al tanto de dicho ‘ampay’ difundido por “Magaly TV, la firme”, fue la expareja del chico reality y madre de su pequeña hija, Aleska Zambrano.

La joven utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrarle a sus seguidores las ganas que tenía de ver el programa de la ‘Urraca’. Así lo puso en evidencia la página de espectáculos “Instarándula”, quienes publicaron los siguientes pantallazos.

“Aleska bien atenta al ampay de Said, creo por que dentro está gozando”, escribe una usuaria. “¿Ex de Said Palao disfrutó el ampay en “Magaly TV, la firme” con canchicta incluída? Chapa esa flor Maca”.

En dichos stories se ve como un amigo de Aleska la etiqueta y asegura que la muchacha insistió para que vea el programa el mismo día que aparecería el ‘ampay’ de Alejandra y Said.

“No entiendo por qué Alezka me pida que vea”, fue lo que posteó Juan Victor, mientras que la ex del ‘Samurai’ le respondió lo siguiente de manera sarcástica: “No te podías perder lo de la Shirley Cherres jajajaja”.

