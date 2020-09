El conductor de televisión y esposo de Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, hizo una confesión durante el programa “América hoy” mientras hablaban sobre cómo curar un “corazón roto”.

Yaco Eskenazi contó una experiencia propia que le sucedió a los 21 años cuando le rompieron el corazón. “Les voy a contar una que me pasó a mí. Tenía 21 años y me rompieron el corazón la chica que en ese momento era el amor de mi vida, me bajé cinco kilos”.

El conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, Yaco Eskenazi, agregó que para superar esta situación salió con otra chica, aplicando el lema: “un clavo saca a otro clavo”.

“La única manera que encontré para encontrar ese problema fue encontrar una chica igual de bonita, salí con ella un mes, me hizo recuperar la confianza y luego nunca más nos vimos”, reveló el esposo de Natalie Vértiz.

Al respecto, Gisela Valcárcel lo tomó con agrado y comentó: “Lo que ha dicho Yaco es que si te rompen el corazón, lo mejor es que te bajas de peso y uno queda regia”.

Yaco Eskenazi cuenta qué hizo para superar el desamor-OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Baila reggaeton sobre ataúd de su esposo cumpliendo su última voluntad.

Baila reggaeton sobre ataúd de su esposo cumpliendo su última voluntad. (Twitter)

TE PUEDE INTERESAR