Sam Smith, la súperestrella británica del pop y soul, confirmó su visita a Lima para ofrecer un concierto inolvidable el próximo 20 de marzo de 2024 en la tribuna norte del estadio Nacional. Las entradas estarán a la venta en Teleticket a partir del 7 y 8 de diciembre con una venta exclusiva con tarjetas Interbank hasta agotar stock.

Ganador de innumerables premios Grammy, Smith además cuenta con un trofeo Óscar a la mejor canción original por “Writing´s on the Wall”, así como un Globo de Oro por esta obra de arte hecha melodía. Su fama lo posiciona como uno de los nuevos ídolos juveniles por temas como “I’m Not The Only One”,”Too Good At Goodbyes”, que son usados en innumerables producciones cinematográficas así como series que son admiradas por la crítica a nivel mundial.

Smith, en una entrevista al diario The Sunday Times, se declaró persona de género no binario, declarando: “me siento tanto mujer como hombre. A partir de allí, el artistaó no cree en poses ni modas.El artista cuenta que su madre Kate Cassidy fue una de las primeras banqueras en Londres y su padre ayudaba en las tareas de la casa. Tiene dos hermanas, Mabel y Lily Smith con las que es muy unido.