Samahara Lobatón se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida tras convertirse en madre por primera vez. Y es que la hija de la ‘Blanca de Chucuito’ compartió mediante sus redes sociales la celebración que le hizo a su pequeña Xianna por su su primer mes de vida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven ‘influencer’ compartió varias historias de la reunión que habría realizado en compañía de sus hermanas Melissa y Gianella, y su madre Melissa Klug.

Asimismo, Samahara publicó una fotografía de la pequeña Xianna con un emotivo y extenso mensaje.

"Amor de mi vida. Feliz primer mes, eres un ser de luz magnífico, un angelito, te mereces todo en esta vida. Te has robado mi corazón, no sabía que podía amar así como te amo a ti. Eres la reina de mi vida y lo mejor que me ha pasado”, escribió.

