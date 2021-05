La influencer Samahara Lobatón reveló que dejó la lactancia materna exclusiva y ahora le da fórmula a su hija, quien pronto cumplirá siete meses.

A través de Instagram, la hija de Melissa Klug confirmó que está “destetando” a su bebé y pidió que no la critiquen: “Estoy en un transe de destete respetuoso con Xixi. Pd: eviten sus comentarios negativos o críticas”.

Foto: Instagram Samahara Lobatón

Sin embargo, algunos usuarios se mostraron decepcionados pues Samahara Lobatón tenía un banco de leche materna; sin embargo, ella explicó por qué dejó de extraerse: “Porque a mayor succión mayor producción, dejé de extraerme poco a poco, dejé de ofrecer pecho durante el día”.

Pese a que decidió dar fórmula a su bebé, Samahara Lobatón aseguró que no le niega la leche materna cuando lo pide. “Ojo, no lo ofrezco pero no lo niego, porque estoy destetando respetuosamente a Xianna”, explicó.

“Yo doy de lactar y tenía banco de leche pero al no dar leche materna debo de ofrecer fórmula porque el primer año de vida es súper importante que ellos tomen leche y que sea leche materna o fórmula, no otras leches”, indicó la influencer.

Foto: Instagram Samahara Lobatón

