Samahara Lobatón se convertiría en madre por segunda vez, esta vez al lado de su pareja Bryan Torres, según reveló la tiktoker conocida en la red social como ‘La mana’, quien compartió en la popular plataforma una aparente ecografía de la hija de Melissa Klug.

En el video de TikTok, Samahara Lobatón habría compartido una captura de su supuesta ecografía, junto a un emotivo mensaje dedicado al aparente bebé en camino. Cabe resaltar que esta revelación llega en medio de la ausencia de la influencer en redes sociales.

En la imagen se puede leer el conmovedor mensaje que habría escrito Samahara Loba´tón: “ Solo espero que este hermoso ser que llevo en mi vientre, llegue con mucha salud, Dios nos cuide y proteja hasta el día de nuestro encuentro. Amén “, se lee en la captura.

La tiktoker ‘La mana’ reveló que Samahara compartió este estado con sus contactos de WhatsApp, lo que alimenta aún más los rumores sobre su estado de gestación en torno a la polémica relación que tiene con Bryan Torres.

“Mana esta es la información última que me acaba de llegar, al parecer ella a subido esto a su WhatApp, me lo acaban de hacer llegar. Ella está al parecer embarazada nuevamente , así que hermana que ‘forchi’ tenemos ‘chisma’ para este día”.

Samahara Lobatón y su polémico romance con Bryan Torres

Estas revelaciones llegan después de un período turbulento para Samahara Lobatón, quien recientemente estuvo en polémica debido a una pelea con su pareja, Bryan Torres.

En marzo, imágenes de ambos en plena disputa se difundieron en programas de espectáculos. Según una testigo, Samahara reclamaba a Bryan por una supuesta agresión, alegando que estaba embarazada en ese momento.

“ Ella le decía: Estoy embarazada y aún así me pegas, mira lo que me has hecho, me has roto el dedo ”, expresó una testigo del incidente.





