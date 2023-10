Samahara Lobatón se encuentra en el ojo público luego de protagonizar una fuerte pelea en la calle con su actual pareja, Bryan Torres. Y es que la influencer y el cantante generaron diversas reacciones al agredirse físicamente.

Frente a ello, Rodrigo González sorprendió a propios y extraños al realizar una fuerte confesión de la hija de Melissa Klug EN VIVO.

Todo se dio cuando Youna se enlazó con “Amor y Fuego” desde Estados Unidos para comentar sobre las actitudes de Samahara, cuando de pronto el polémico presentador dejó abierta la posibilidad de un presunto embarazo de la joven madre de familia.

“Ella puso una publicación para esto que se llama ‘amigos cercanos’, que no lo puede ver todo el mundo, sino la gente que escojas, ella subió un video, ahí la vemos con ropa ancha, que le queda grande, pero ahí subió un video que luego borró en donde a ella se le ve como si estuviera embarazada”, mencionó el compañero de Gigi Mitre.

“¿Ese es un video antiguo? ¿Qué se le pasó y luego lo borró? ¿Se lo quiso mandar a alguien y luego lo subió ahí? Porque esto ha disparado las alarmas, yo ahí no puedo corroborar porque está con ropa holgada”, agregó.

Por su parte, Youna no quiso ni afirmar ni desmentir dicha información. “No sé la verdad si Samahara está o no embarazada, es un tema que, si lo está o no, saldrá a aclararlo. Rumores hay bastantes, yo no estoy al tanto de su vida, ni del estado en el que está ella, no me compete a mí aclararlo”, expresó el joven barbero.

