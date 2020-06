La cantante peruana Nicole Pillman opinó luego de enterarse que la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, está embarazada.

Como contó Samahara Lobatón, salió embrazada luego de retirarse el anticonceptivo que llevaba en el brazo y tras no aplicarse las inyecciones que tienen la misma función.

"Me quité y me cuidé con una inyección de tres meses. En enero yo me puse la inyección de un mes, pero me internaron en febrero casi tres semanas. Y en todo eso de entrar y salir de la clínica, de verdad me olvidé de ponerme la inyección, responsabilidad de mi parte”, contó Samahara Lobatón.

Al saber sobre el método anticonceptivo que usaba Samahara Lobatón, Nicole Pillman lamentó que siendo tan joven lo esté usando.

“Muy joven para usar ese tipo de método anticonceptivo. Los padres deben brindar orientación a sus hijos, no dejarlos solos en esa etapa de la vida. La paternidad es una gran responsabilidad”, escribió Nicole Pillman en Twitter compartiendo la noticia.

Actualmente, Samahara Lobatón tiene cuatro meses y una semana de embarazo.

