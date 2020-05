Samahara Lobatón, la segunda hija de la empresaria Melissa Klug, salió al frente para responder si estaba embarazada o no, luego de que la noticia circulara por varios portales de noticia.

“No puedo revelar mi fuente, pero me dicen que Samahara Lobatón está con tres meses de embarazo. De ser cierto, no me sorprendería porque ella tiene un novio con el que convive hace tiempo. No sé si eso le gustará a Melissa Klug”, refirió el periodista de espectáculos Samuel Suárez, en la cuenta Instarándula.

Sin embargo, esta noticia fue desmentida por la propia Samahara Lobatón en su cuenta de Instagram. “Es como la 5ta vez que me embarazan en lo que va del año. ¿No hay nada mejor que inventarse?. El día que lo esté y yo quiera decirlo, créanme que lo haré, mientras no se inventen! Gracias”, escribió Samahara Lobatón.

Como se sabe, Samahara continúa alejada de la ‘Blanca de Chucuito’ luego de una fuerte pelea mediática protagonizada por ambas en el 2019. Desde allí, la joven decidió vivir con su novio Youna.

