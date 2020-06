Youna, el novio de Samahara Lobatón, dio una grata noticia tras algunas semanas de haberse confirmado de que se convertirá en papá.

El novio de la hija de la empresaria Melissa Klug compartió en su cuenta de Instagram la esperada noticia: “Mi ratona ya tiene nombre”, acotó.

Hace unos días, Samahara Lobatón fue consultada si le podría “Luana” de nombre a su bebé y ella lo negó. Para ella, ese nombre no es que no le guste, sino que no se identifica, motivo por el cual no le pondría a su criatura.

Días después, Samahara Lobatón y Youna se habrían puesto de acuerdo y ya tienen el nombre para su bebé que será mujercita y cuyo nacimiento está programado para inicios de noviembre.

