Samahara Lobatón se sentaría este sábado en “El valor de la verdad” pese a que ella negó rotundamente su presencia en el programa, según “Mujeres al mando".

“Si este es un acuerdo de familia de Melissa y Jefferson Farfán, cómo es así que Samahara, y escuchen bien, va a sentarse este sábado, según lo que me confirma Renzo (productor), porque he pedido autorización para poder decirlo, me han dicho que sí, posiblemente Samahara se siente en el sillón rojo”, comentó Laura Borlini.

Según la conductora, Samahara Lobatón hablaría de Melissa Klug y Jefferson Farfán. “No creo que se hable solamente de la vida de Samahara, se va a hablar de la vida de su mamá, de su mamá cuando estaba con Jefferson Farfán. Eso es una decisión de Samahara, que es mayor de edad y se respeta”, adelantó.

En tanto, Cathy Sáenz aclaró que la presencia de la jovencita en el programa, no está confirmada: “Posiblemente se estaría sentando en “El valor de la verdad” y en el programa de mañana podríamos escuchar a Samahara hablar acerca del tema”, dijo la popular “mamacha”.

Samahara Lobatón estaría en "El valor de la verdad"- diario Ojo

