En medio del Golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo y las protestas a favor de él, Brunella Horna y su aún novio, Richard Acuña, tuvieron que postergar su boda, aparentemente por temas políticos, según señaló Magaly Medina y la fecha en la que se casarían, fue revelada por Samuel Suárez.

El conductor de ‘Instarandula’, decidió responder las dudas y rajes de sus seguidores y era inevitable que quieran hablar de Brunella Horna y Richard Acuña, quienes habrían pasado la Navidad separados, logrando que Samuel Suárez, revele un detalle inédito: “Me había llegado una imagen que decía que la boda iba a ser el 7 de enero, o sea en unos días más, será cierto, no lo sé, quizá es falso”.

La imagen, con la nueva fecha, no sería fiable al 100% y Samuel Suárez resaltó que por parte de los protagonistas de la boda, no se dio información oficial: “Porque creo que Brunella todavía no había dicho fecha, creo que estaban pensando, pero a mí me llegó la imagen que decía 7 de enero, como una tarjeta que decía a sus invitados, ‘reprogramando la invitación a la boda’”.

Finalmente, Samuel Suárez dejó abierta la posibilidad de que no se casen en las fechas indicadas, debido a que en poco tiempo pueden pasar muchas cosas, pero de que habrá boda, no hay duda: “A sido como un o te casas conmigo o te casas, no creo que pase mucho tiempo”.

