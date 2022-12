La tarde de este jueves 22 de diciembre de 2022, el periodista Samuel Suárez se pronunció sobre Hugo García, quien anunció su salida de “Esto es guerra” luego de permanecer por más de ocho años en el reality de competencia.

El creador de “Instarándula” se burló de la salida del “Baby Hugo” y aseguró que este volverá en unos meses al programa, tal como ha pasado en anteriores oportunidades con otros chicos realities.

¿Qué dijo Samuel Suárez sobre retiro de Hugo García?

“Fue un drama, hubo llanto, hasta fue Alessia y todo el rollo. ¡Adiós, me despido para siempre y jamás regresaré! Mañana le dan 20 soles más y está de nuevo” , se burló ‘Samu’ en un inicio.

¿En serio se van a creer que él renuncia definitivamente? Ay, por favor. “Es probable que le hay salido un trabajito como modelo, algunas semanitas o cualquier otro proyecto personal y fácil le va a ir muy bien, pero va llegar un momento que le ha pasado a la mayoría de chicos realities, que dicen esto no me funcionó y me están proponiendo regresar y regreso, 20 soles más y regreso. Eso lo hemos visto en lo largo de la historia de Esto Es Guerra” , agregó.

Por último, Samuel Suárez mencionó que hay muchos chicos realities que quedarán en el olvido tras su paso por “Esto es guerra”, pues no tienen carisma ni talento.

“Hay gente que si pudiera vivir siempre ahí, se jubilarían, pero eso depende de los productores, eso ya no es cosa de los chicos realities, pero que Hugo regresa, regresa. Hay muchos chicos que no tienen oficio ni beneficio fuera de los que le dio fama que es ‘EEG’, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades (...) Muchos se han dado cuenta y han tenido que regresar al reality porque es el único lugar donde funcionan y por eso es que llevan 10 años ahí metidos y seguirán 10 años más en el canal y en Esto es Guerra, se jubilarán ahí. Fuera del reality, hay muchos que salen y van a pasar al olvido, al anonimato completamente, cero carisma, cero talento, cero personalidad y ahí quedaron nada más, en el olvido”, sentenció.

