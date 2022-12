Samahara Lobatón volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram al mostrar su nueva apariencia luego de someterse a unos ‘retoquitos’ estéticos en el rostro. La influencer se dejo ver tras sus ‘arreglitos’ en los labios y nariz.

Durante el magazine de Panamericana TV, los conductores comentaron sobre el nuevo look de Samahara. El popular “Metiche” no tuvo piedad y criticó a la hija de Melissa Klug, a quien no considera una mujer atractiva.

¿Qué dijo “Metiche” sobre Samahara Lobatón?

“Hay que decir la verdad, ella no es una mujer bonita ni agraciada y le están haciendo tanta cosa a sus 21 años que la van a dejar peor”, comentó Kurt Villavicencio en un inicio.

“¿Eso que tiene que ver? Tú tampoco eres bonito ni agraciado, ¿Cuál es tu problema si a ella le gusta? Que haga lo que quiera”, le increpó Karla Tarazona.

Sin embargo, el conductor de espectáculos volvió a soltar sus dardos contra Samahara Lobatón. “Salgo de mi asombro, ella en la nariz se ha hecho algo más, se ha puesto ácido hialuronico, Parece nariz de bruja lo que le han dejado a Samahara Lobatón. Tampoco me gustan las cejas de la Samahara, se le ve como cara de mala, no me parece una mujer atractiva” , disparó.