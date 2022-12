El 21 de diciembre de 2022, la empresaria Alejandra Baigorria se lució al lado de Said Palao una vez más, sin importar que el chico reality estuvo en actitudes cariñosas con otra mujer mientras ella estaba de viaje. Por si no fuera poco, la ‘rubia de Gamarra’ no solo confirmó la reconciliación sino que defendió la falta de respeto de su pareja.

“Nadie sabe lo que él y yo pasábamos en estos momentos; ojo, no es justificación, pero todos pasamos momentos de distanciamientos!!”, señaló Alejandra Baigorria en TikTok, donde recibió miles de críticas de parte de usuarios indignados con el rápido perdón que le dio a Said Palao pese a las imágenes del ampay.

“Con este comentario, Alejandra deja entrever estaba “distanciada” de Said el día del ampay, justificando de esa manera su criticada acción con jovencita mientras estaba de viaje”, señaló Samuel Suárez en Instarandula.

El periodista procedió a publicar el comentario de una seguidora que pasó por algo similar: “Cómo puede justificar, te cuento Samu hace poco yo también me distancié de mi esposo y se fue de la casa, pasaron días y lo vi con otra mujer abrazados y por eso terminé definitivamente, porque una persona si te ama realmente así estén distanciados, merece todo el respeto y si no lo hay es porque no es amor sincero”.

“Uno de los mejores comentarios que he leído en el día, no hay justificación alguna para faltar el respeto. Y es lo mejor que has podido hacer, ratuja, quien realmente te ama no aprovecha los “distanciamientos” para hacer de las suyas y qué bueno que te diste tu lugar. Si te lo hizo una vez, lo iba a hacer siempre”, señaló el periodista sobre la actitud de Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria y Said Palao - diario Ojo

Fuente: Instarandula

TE PUEDE INTERESAR