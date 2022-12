Este 22 de diciembre de 2022, Jaime ‘Choca’ Mandros se refirió a la rápida reconciliación entre Alejandra Baigorria y Said Palao después que él, inicialmente, se negó a comentar sobre el ampay del chico reality, lo que generó las críticas de Magaly Medina en contra del productor de América Televisión.

“Tanto se te ha metido en la cabeza que porque eres un conductor de América que te acostumbraste a lo que es correctamente mediático, la lavadora le dicen a ese canal (...) Mira que ‘Choca’, siendo gay, debería ser más pro mujer, debería de tolerar menos estas cosas, y no ser machista, la verdad que no lo entiendo”, dijo la ‘urraca’ sobre ‘Choca’ Mandros.

“Bueno, el tiempo me da la razón, que la relación es de dos”, comentó ‘Choca’ Mandros tras enterarse que Alejandra Baigorria no solo perdonó a Said Palao, sino que lo defendió de las críticas de los usuarios.

“Exactamente, que eso fue lo que nosotros dijimos al inicio, cuando nosotros pasamos la nota de esto que había sucedido, que al final y al cabo las únicas personas que tenían que determinar qué pasaba o no, eran ellos mismos”, afirmó Jazmín Pinedo, pese a que ella inicialmente comentó que Said Palao debería pensar en irse del país.

“Que está bien, que si te gusta, que si está mal, esa es cuestión tuya, ellos han decidido continuar su relación, si yo o tú (Jazmín) o tú estás de acuerdo, esa opinión la guardas así, la enredas, la doblas así”, comentó el productor de televisión.

“Y de eso se trata un poco, todos podemos pensar diferente y al final y al cabo a cada uno le tiene que importar lo que piense su entorno más cercano que en este caso son puntualmente ellos dos, si ya conversaron y ya lo arreglaron y no pasa nada, no pasa nada”, dijo Jazmín Pinedo.

“Es que tú puedes opinar sobre cualquier personaje del espectáculo, pero nadie tiene la verdad, o sea, nadie es dueño de la verdad”, explicó ‘Choca’ Mandros. “Eso lo hemos visto varias veces”, acotó Jazmín Pinedo.

“Exacto, uno nunca sabe lo que puede pasar”, afirmó ‘Choca’ Mandros. “A veces uno dice una cosa y luego termina haciendo otra”, dijo la ‘chinita’ entre risas.

Fuente: América Televisión

