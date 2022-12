Magaly Medina no puede con su genio y ayer criticó el look de Yahaira Plasencia en el ‘El Salsatón’, la fiesta de Año Nuevo que transmitirá ATV este próximo 31 de diciembre, en la víspera del 2023.

Y es que la ‘reina del Totó' sorprendió al usar unos lentes de sol para complementar su atuendo sobre el escenario. La salsera lució un vestido amarillo, con un atrevido corte en la pierna, similar a otros que ha usado en el pasado.

Pero lo que le llamó la atención a la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ fueron las gafas, comparando a Yahaira con Deyvis Orosco, quien siempre usa lentes de sol, ya sea de día o de noche, durante sus conciertos o en su vida privada.

“¿La otra que también usa lentes ahora? ahora también es imitadora o amiga de Deyvis Orosco... También ella usa lentes dentro de los escenarios, alguien le dijo que se le veía bonito, seguro” , dijo Magaly.

Qué dijo Magaly sobre los lentes que usa siempre Deyvis Orosco

Luego de su pelea mediática con Jessica Newton y Cassandra Sánchez de Lamadrid, la periodista Magaly Medina arremetió contra el cantante Deyvis Orosco. En agosto de este 2022, criticó la costumbre del ‘Bombocito’ de usar lentes, a lo que tildó de “horroroso”.

“Yo no sé por qué sigue insistiendo en ponerse lentes. No es Maluma, no es J Balvin, es un chico que está con sobrepeso, un chico con raíces peruanas y debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos”, manifestó.

“Cuando fue al baby shower y se puso lentes... ¡Con lentes a las 8 de la noche! ¡Dios mío! Tú te vas desligando del personaje y no te vas a aparecer con unos lentes quitándole el protagonismo a la madre embarazada”, cuestionó.

