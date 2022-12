El periodista Samuel Suárez no dudó en burlarse de Yahaira Plasencia pese a que la cantante volvió a las portadas recientemente por su breve romance con Jair Mendoza y sus ‘dimes y diretes’ con el productor musical Sergio George.

El 19 de diciembre, a través de Instarandula, un usuario preguntó al periodista sobre las últimas declaraciones de la ‘reina del totó': “Samu, la Yaha ha dicho que no necesitó de nadie para ser famosa (ignorando a Sergio y la Foca)”.

“Yo así ¿no?: ¿Qué? ¿A quién me están mencionando? ¿A la Yaha? ¿Quién? Me suena, me suena ese nombre... alguna vez lo he escuchado... La Yaha, la Yaha ¿no era la de Farfán, la del totó? Creo que sí, la Yaha, la Yaha”, dijo ‘Samu’.

El periodista no se quedó callado y afirmó que Yahaira Plasencia no es una artista vigente: “Mira, hijita, háblame de artistas vigentes, por favor... está un poquito la hijita olvidadita, nada la ha revivido, así que ya saben, ratujas, actualícenme cuando haya una actualización interesante de Yaha”.

“Lo siento, Yaha, feliz Navidad, pero hasta ahorita esperando, no hay música, no hay nada, hijita, no haces escándalos, un amorío... no sé, empezaste, terminaste ¿cómo es eso? ¿Te ampayan y al día siguiente ya terminaron? Por favor, cuando esté vigente de nuevo, hablamos, ratujas, mientras tanto, siguiente tema, next”, acotó entre risas.

Yahaira Plasencia - diario Ojo

Fuente: Instarandula

TE PUEDE INTERESAR