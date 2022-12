Yahaira Plasencia no se quedó callada y decidió ‘cuadrar’ a su productor musical Sergio George, quien novio con buenos ojos la relación sentimental de la salsera con el cantante peruano Jair Mendoza.

La popular ‘reina del totó' reveló que tuvo una conversación con el productor puertorriqueño, poco antes de que ella decidiera terminar su romance. Pese a las diferencias, indicó que sigue trabajando con él.

“Sergio es muy directo, muy claro, hubo una conversación, el ha firmado a nuevos artistas y seguimos trabajando (…) [¿Hubo crisis en la relación laboral?] Hace un par de semanas conversamos y estaban las cosas tensas, pero hay que seguir trabajando, es parte de” , comentó a América Espectáculos.

Yahaira Plasencia responde por rumores de romance con Sergio George

Yahaira Plasencia dejó en claro que su relación con Sergio George solo es laboral y descarta un amorío con el productor.

“No es la primera vez que me vinculan sentimentalmente con Sergio.... el mensaje de Sergio es muy claro, el quiere a sus artista muy enfocados, pero si hay algo cierto es que todos los artistas que han firmado (con él) tienen pareja”, comentó.

Explicó que, a diferencia de otros artistas, ella siempre genera escándalo: “Va por un tema de que yo soy muy mediática cada cosa que haga Yahaira es noticia… por más que no esté mal.. Yo decidí mantenerlo bajo 7 llaves porque es mi vida privada. No tengo que salir con un cartel y decir me enamoré o estoy saliendo con alguien”.

TE PUEDE INTERESAR