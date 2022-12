Tras el ampay de Said Palao, bailando muy pegadito y cariñoso con una joven de 23 años, quien no era Alejandra Baigorria, el caos se desató en la farándula peruana y era inevitable que los conductores de ‘América TV’, comenten el caso, pero las palabras de ‘Choca’ Mandros, no convencieron a Magaly, quien lo destruyó por tibio.

Al parecer, Magaly Medina le tenía fe a Choca Mandros y sus críticas, pero al ver que no dijo nada, decidió arremeter contra él y es que lo único que dijo del ampay de Said Palao y la falta de respuestas de él y Alejandra Baigorria, fue: “Con ella tiene que verlo, con ella tiene que arreglar esos temas y punto”.

Fue suficiente para que Magaly lo ponga en su lugar por emparejar con sus compañeros de canal: “Tanto se te ha metido en la cabeza que porque eres un conductor de América que te acostumbraste a lo que es correctamente mediático, la lavadora le dicen a ese canal”.

Finalmente, y apelando a la posición real de Choca Mandros, la ‘urraca’ decidió afirmar que por la opción sexual del conductor y productor de ‘+ Espectáculos’, debería ser más solidario con las mujeres: “Mira que Choca, siendo Gay, debería ser más pro mujer, debería de tolerar menos estas cosas, y no ser machista, la verdad que no lo entiendo”.

