El 13 de diciembre de 2022, Magaly Medina reveló que no cree en la versión de Melissa Byrne, la joven que fue captada en curiosas actitudes con Said Palao, quien tiene una relación sentimental con Alejandra Baigorria desde hace dos años.

Según la ‘urraca’, Fabio Agostini y Alexandra Méndez están intentando alcahuetear a Said Palao: “Todos intentando tapar, alcahuetear lo que pasó en sus narices, pero bueno, qué nos esperamos, entre todos ellos se protegen y se cuidan, pero así, de verdad al extremo, alcahueteo al máximo cuando las imágenes creo que son totalmente claras y nos indican algo porque tú no te vas, por más borracho que estés, no te vas a agarrar a una chica con esas confianzas y a coquetearle, a bailarle, si es que tienes una enamorada”.

“Y es lo que esta chica nos ha dicho y nos ha reconocido que sí hubo un coqueteo, que ella no sabía que este chico tenía novia porque ella nos ha dicho ‘cómo un chico que tiene novia me va a venir a coquetear, me va a venir a bailar’, claro, ingenua también es ahora la chica, ingenuos son todos”, acotó.

Asimismo, Magaly Medina afirmó que todo el Perú sabe que Alejandra Baigorria y Said Palao son pareja: “Ella pensaba que este hombre no tenía pareja, pero todos en el Perú sabemos que Alejandra Baigorria es la novia de Said Palao, es como vivir en una caverna y no saber que dos personas tan conocidas son pareja”.

“Ella es amiga de la Chama, es amiga de Fabio Agostini, es amiga de Macarena, ¿y no sabe que Said Palao tiene novia? A mí... no sé, eso no se me cocina, es algo que mi mente no... ahora, que ella quiera negarlo, sí, pero acepta que hubo coqueteo, que él le coqueteó”, comentó Magaly Medina.

Fuente: ATV

¿Qué dijo Melissa Byrne sobre Said Palao?

En diálogo con el programa Magaly TV La firme, Melissa Byrne reveló que sí coqueteó con Said Palao: “Hubo coqueteo, yo no tenía idea ni idea que él tenía pareja, yo no espero que alguien con pareja venga y me baile”.

“Estaba conversando con una amiga, él estaba ahí, pero no sé, yo pasaba y él me agarra de la cintura, me dice algo que no entendí y una como mujer se da cuenta cuando le coquetean”, añadió.

