Este 14 de diciembre de 2022, durante el programa América Espectáculos, la conductora Valeria Piazza se refirió a los comentarios que hizo sobre las imágenes de Said Palao con otra mujer mientras Alejandra Baigorria estaba de viaje en Miami, Estados Unidos.

Según la exMiss Perú, nunca quiso juzgar a Said Palao: “Bueno, hay algo que quiero decir, efectivamente ayer yo comenté que Said y Ale somos amigos y que me sorprendieron las imágenes, sí, pero también dije que no podía juzgar hasta que salgan las declaraciones de Said y que él mismo cuente desde su perspectiva qué fue lo que pasó”.

En ese sentido, Valeria Piazza descartó haber criticado al ‘guerrero’: “Solo que después veo los titulares y sale como ‘Valeria indignada con Said’ y yo nunca dije eso, yo dije las cosas bien claras, como son”.

“A mí me sorprendió ver estas imágenes pero teníamos que esperar efectivamente a ver qué decía Said porque yo toda la vida he dicho acá que Said y Austin me parecen buenos chicos”, acotó la influencer.

Además, la conductora pidió a los usuarios que revisen las notas completas y no dejarse llevar por los titulares: “por eso es que si sale algo negativo, me sorprende, y así son las cosas, yo digo mi opinión tal y como es, por eso que a veces veo titulares y digo tienen que ver la nota y tienen que ver las declaraciones para que sepan que el titular no tiene nada que ver con lo que se ha dicho”.

Fuente: América Televisión

