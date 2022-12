Cuando los gatos se van, los ratones hacen fiesta. Una frase que parece caerle a pelo a Said Palao, quien fue ampayado bailando muy pegadito con una joven de 23 años, aprovechando que Alejandra Baigorria no estaba en Perú y hoy Magaly Medina consiguió las declaraciones de la tercera en discordia.

“Hubo coqueteo, yo no tenía idea ni idea que él tenía pareja, yo no espero que alguien con pareja venga y me baile”, de esta forma, Melissa Byrne, quien actualmente tiene su perfil de Instagram privado, confesó que no tenía en el radar a Said Palao, quien la habría tomado de la cintura cuando ella pasaba por su lado.

“Estaba conversando con una amiga, él estaba ahí, pero no sé, yo pasaba y él me agarra de la cintura, me dice algo que no entendí y una como mujer se da cuenta cuando le coquetean”, añadió Melissa, quien además señaló que no conoce a Said Palao ni en pelea de perros y que lo que sucedió fue cosa del momento, y negó que haya habido beso o algo más que un cariñoso baile.

Quien salió a desmentir la versión de la joven Melissa, es el amigo que todos quieren, Fabio Agostini, quien señaló que siente pena por Said Palao: “Es un video superestúpido que se está malinterpretando y me da pena Said porque él ni sabe quién es la niña”.

TE PUEDE INTERESAR