La puso en su lugar. Magaly Medina no soportó escuchar a Tepha Loza, quien pese a tener tan solo 4 meses de relación con su actual pareja, confesó que ya hablaron de tener hijos, lo que sería mal ejemplo según la ‘urraca’, ya que muchas jóvenes toman de ejemplo a la hermana de Melissa Loza.

“Yo creo que sí, porque siento que esta experiencia que estoy viviendo es diferente a las otras, es una época en la que me siento segura y madura y si quiero proyectarme es mi problema, estoy tratando de no atraer lo pasado, porque, sino que me quedo solo”, de esta forma, Tepha Loza respondió que esta sería una relación más estable para ella, mientras Magaly miraba la entrevista con extrañeza, mientras preparaba su rebate.

“Yo creo que todo tiene un proceso, hemos visto varias parejas que por apresurarse ha terminado mal, que se mire al espejo”, añadió la ‘urraca’ con un poco de calma, hasta que escuchó a Tepha Loza hablando de hijos en su relación de tan solo 4 meses: “Yo creo que primero tienes que encontrar tu satisfacción personal, lo que te hace feliz, por ejemplo, lograr un trabajo, un emprendimiento, viajar, estudiar, aprovechar la juventud, pero lo único que hacen es conocen un tipo y lo quieren tener como su salvación”, fue el consejo de Magaly, quien le recordó que muchas chicas la toman de ejemplo.

