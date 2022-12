Cada vez más cerca de la verdad. Luego del ampay emitido por Magaly Medina, en el que se ve a Said Palao bailando muy pegadito y hablándole al oído a una joven de 23 años, todos esperaban la respuesta de su novia Alejandra Baigorria, pero quien decidió hablar, fue la tercera en discordia.

Melissa Byrne es el nombre de la atractiva joven que logró cautivar la atención de Said Palao, quien en otra ocasión no habría generado críticas por sus coqueteos, pero al estar en una relación seria con Alejandra Baigorria, remeció la farándula peruana, quienes esperaron más explicaciones que la misma empresaria de Gamarra.

El equipo de Magaly TV, logró obtener las declaraciones de Melissa, quien afirmó que no hubo beso ni previo conocimiento entre ellos: “Hubo coqueteo, yo no tenía idea ni idea que él tenía pareja, yo no espero que alguien con pareja venga y me baile. En ese momento fluyó, no lo planeamos, simplemente pasó”.

Luego de afirmar que solo hubo miradas cómplices, Melissa negó conocer a Said Palao ni saber quién es: “Yo no tenía ni idea que él tenía pareja, mis amigas son mis amigas porque yo me relaciono de diferentes maneras, pero yo no sigo personas que no conozco y menos aún si viene y me coquetea, yo supongo que no tiene pareja”.

