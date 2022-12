Fabio Agostini ha sido tildado de “alcahuete” en las redes sociales al estar en la misma fiesta donde Said Palao fue ‘ampayado’ bailando cariñoso con la modelo Melissa Byrne Gallo. Todo ocurrió mientras Alejandra Baigorria estaba de viaje en Estados Unidos.

El español salió al frente para explicar por qué Said le agarra la cintura a la joven de 23 años.

“Estábamos en una fiesta electrónica, con un montón de gente. Said habrá pasado por detrás y le habrá dicho ‘hola buenos días’, porque si no te pegas a una persona y le dices cosas en el oído, gritando, porque encima hay que gritar, no te escucha nadie (...) le dijo algo al oído un segundo, porque ese video está cortado, ahí te das cuenta que Said sigue de largo y se va para la esquina porque Said se estaba sirviendo las copas de las bebidas, en la esquina”, comentó el integrante de ‘Esto Es Guerra’.

Fabio Agostini consideró que no existe tan ampay y que el video de Said con otra mujer es “estúpido”, ya que el popular ‘Samurai’ ni siquiera conoce a la joven.

“Es una tontería, no se puede juzgar a una persona y hacerle cargamontón que le están haciendo al pobre Said, porque lo agarraron justo por allá (...) Es un video muy estúpido, Said también lo sabe, es un video súper estúpido, que se está malinterpretando nada más. El pobre Said me da pena porque encima es que Said no sabe ni quién es la niña, Said me preguntó que quién coñ* era esa chica, porque no sabía ni quien era”.

Qué dijo Magaly sobre la justificación de Fabio Agostini

La periodista Magaly Medina se burló de la justificación de Fabio Agostini sobre el ampay de Said Palao. También considero que Alejandra Baigorria tiene mal ojo para los hombres, “repite patrón”.

“Yo creo que el comentario que ha he hecho en su defensa es estúpido (...) no que Said estaba pasando por allí, la tiene bien agarrada bien de la cintura (a la modelo) Además esta misma chicas reconoció que sí, que le coqueteó. A quien le tiene que explicar es a su enamorada, a Alejandra Baigorria, con quien convive”.

